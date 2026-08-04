Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что списки должников в подъезде нельзя публиковать с фамилиями

Управляющая компания не вправе публиковать сведения, по которым можно установить личность должника за коммунальные услуги. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что фамилия, имя, отчество, точный адрес или номер квартиры вместе с фамилией относятся к персональным данным. Их публикация в общем доступе без письменного согласия жильца может нарушать закон «О персональных данных», сообщает RT .

За такое нарушение управляющей компании может грозить административный штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом УК вправе публиковать обезличенные сведения: номера квартир и суммы задолженности без фамилий и инициалов.

Если персональные данные появились в открытом доступе, Бондарь посоветовал сфотографировать список и письменно потребовать от УК удалить информацию. При отсутствии реакции можно обратиться в Роскомнадзор или прокуратуру.