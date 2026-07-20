Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что собственники квартир могут получить штраф до 200 тысяч рублей за кондиционеры

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москвой24» предупредил, что установка кондиционера может привести к крупным штрафам и демонтажу оборудования за счет собственника квартиры.

По словам специалиста, фасад дома является общим имуществом всех владельцев квартир согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ. Поэтому для крепления личного кондиционера необходимо согласие всех собственников. Если такого протокола нет, любой недовольный сосед или управляющая компания могут через суд заставить демонтировать оборудование.

Ситуация усложняется, если дом является объектом культурного наследия. Статья 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ запрещает проводить работы, изменяющие облик или наносящие вред таким строениям. За самовольный монтаж сплит-системы грозит штраф от 15 тысяч до 200 тысяч рублей по части первой статьи 7.13 КоАП РФ.

Также поводом для исков могут стать жалобы на сильный шум или конденсат. Если вентилятор гудит громче нормативов СанПиН или капли попадают на чужие окна и вещи, соседи снизу или управляющая организация могут подать в суд и выиграть дело.

Чтобы избежать проблем, эксперт посоветовал придерживаться простых правил: использовать специальные корзины для блоков, выделенные помещения на этажах или размещать кондиционер на лоджии или балконе. Важно правильно организовать отвод конденсата, чтобы влага уходила напрямую в канализацию квартиры. Если это невозможно, трубка должна быть выведена так, чтобы капли не попадали на чужое имущество.

Некоторые управляющие компании разрабатывают единую концепцию размещения кондиционеров для конкретного дома. Жильцам стоит запросить эти требования до вызова монтажников.