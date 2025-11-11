Эксперт по ЖКХ Бондарь предложил установить в квартире многотарифный счетчик для экономии

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился практическими советами, как снизить потребление электричества и уменьшить счета. Об этом сообщил « Абзац ».

Эксперт рекомендовал начать с установки многотарифного счетчика. Это устройство позволяет оплачивать электроэнергию по разным ценам в зависимости от времени суток, что может привести к значительной экономии, поскольку ночью электричество дешевле.

«Еще один хороший способ — замена обычных лампочек на светодиодные. Переход на них может ощутимо снизить расходы на освещение в квартире», — добавил специалист.

По его словам, расположение холодильника может влиять на его энергопотребление. Если обеспечить зазор в 5–10 сантиметров между задней стенкой и стеной, это улучшит циркуляцию воздуха, и прибор станет потреблять меньше энергии.