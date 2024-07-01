Эксперт по ЖКХ Бондарь: посоветовал защитить квартиру от жары светоотражающими пленками и шторами

Целый ряд российских регионов накрыла сильная жара. О том, как защитить жилье от зноя, NEWS.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, самое первое, что нужно сделать, это защитить окна от яркого солнца окна. Для этого пригодятся светоотражающие пленки и плотные шторы.

«При выборе пленки стоит обратить внимание на ее светопропускающие свойства. Для южной стороны оптимальным будет показатель 15–35%. При этом, конечно, не стоит полностью блокировать доступ света в помещение», —отметил Бондарь.

Он добавил, что шторы лучше выбирать светлых оттенков. Этот вариант подойдет для тех, кому важно днем контролировать степень освещенности.