Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал внимательно изучать квитанции, чтобы сэкономить на платежах

Чтобы сэкономит на платежах по коммунальным услугам, нужно внимательно изучать все строки платежки. Таким советом с «Москвой 24» поделился эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что там часто бывают услуги, за которые человек платит не обязан. В частности, консьержки или видеонаблюдение должны быть согласованы на собрании всех жильцов дома.

Если же его не было и решение не принимало большинство, то от навязанных услуг можно отказаться, что позволит значительно снизить общую сумму платежки.

Также Бондарь рекомендовал переодически проводить сверки приборов учета.