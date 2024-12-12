Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал внимательно изучать квитанции, чтобы сэкономить на платежах
Чтобы сэкономит на платежах по коммунальным услугам, нужно внимательно изучать все строки платежки. Таким советом с «Москвой 24» поделился эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он отметил, что там часто бывают услуги, за которые человек платит не обязан. В частности, консьержки или видеонаблюдение должны быть согласованы на собрании всех жильцов дома.
Если же его не было и решение не принимало большинство, то от навязанных услуг можно отказаться, что позволит значительно снизить общую сумму платежки.
Также Бондарь рекомендовал переодически проводить сверки приборов учета.
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