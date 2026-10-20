Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал снижать температуру батареи вместо проветривания комнат

При перегреве в квартире с индивидуальным счетчиком тепла выгоднее снизить температуру на радиаторах, чем открывать окна. Об этом сайту Zvezdanews сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, проветривание при включенном отоплении приводит к тому, что оплаченное тепло уходит на улицу. Кроме того, холодный воздух создает дискомфорт для жильцов и повышает риск простудных заболеваний.

Специалист отметил, что в старом жилом фонде с вертикальной разводкой стояков установить индивидуальные счетчики тепла обычно невозможно. В таких домах регулировка крана на батарее не всегда снизит сумму в квитанции, но избавит от духоты в помещении. В качестве возможной альтернативы в некоторых зданиях используют радиаторные распределители тепла.