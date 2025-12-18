Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал при повреждении автомобиля на парковке фиксировать номера машин вокруг

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT посоветовал водителям, пострадавшим от повреждений автомобиля на парковке, оперативно фиксировать происшествие с помощью фото и видео. Необходимо запечатлеть общий вид места, расположение автомобиля и номера машин вокруг, чтобы четко были видны все царапины и вмятины.

Если второй водитель находится на месте, обычно машины не переставляют до оформления. Специалист рекомендовал вызвать ГИБДД, чтобы в материалах были зафиксированы все дефекты. В случае, когда виновник уехал, также следует сообщить в ГИБДД и сохранить запись с регистратора или камер наблюдения. Такие видеозаписи часто помогают установить личность водителя и его автомобиль.

При подозрении на умышленное повреждение стоит подать заявление в полицию. За умышленное повреждение чужого имущества в России предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и компенсации через суд. Согласно статье 1064 ГК России, вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило.

Если у владельца поврежденного автомобиля есть полис КАСКО, повреждения могут быть признаны «противоправными действиями третьих лиц» или другим риском, указанным в договоре. В таком случае следует обратиться в страховую компанию в соответствии с правилами полиса.