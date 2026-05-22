Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал перекрывать вентиль, чтобы избежать начислений за горячую воду в период ее отключения

В летний период, когда происходит отключение горячей воды, приборы учета могут продолжать вращение, что приводит к излишним начислениям. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью «Абзацу» .

«Самый, на мой взгляд, простой способ избежать таких начислений — сразу после отключения перекрыть вентиль на вводе горячей трубы в квартиру. Обычно он находится рядом со счетчиком. Когда подачу возобновят, вентиль нужно так же плавно открыть», — привел слова Бондаря сайт «ФедералПресс».

Это действие полностью останавливает проток воды через прибор учета и предотвращает появление непонятных цифр в квитанции.

Эксперт также отметил, что из-за задержек ремонтных работ можно сэкономить еще больше: за каждый час задержки плата уменьшается на 0,15%. Например, за трое суток из итоговой суммы дополнительно снимают около 10%.