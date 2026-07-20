Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что жители многоквартирных домов могут отказаться от использования мусоропровода
Жители многоквартирных домов могут отказаться от использования мусоропровода, но для этого необходимо соблюдать определенный порядок действий. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил в беседе с RT, что система мусороудаления является общим имуществом жильцов.
Существует два основных способа отказаться от мусоропровода: консервация и полный демонтаж. При консервации конструкцию оставляют на месте, но заваривают ковши. Для этого необходимо собрать минимум две трети голосов от всех собственников жилья в доме. Полный демонтаж трубы требует стопроцентного согласия жильцов, что практически невозможно на практике, по словам эксперта.
Перед тем как переходить к активным действиям, нужно продумать альтернативу.
«Людям нужно будет куда-то выбрасывать отходы, так что двору потребуется обустроенная площадка с контейнерами», — пояснил Бондарь.
Если ее пока нет, необходимо заранее согласовать место под уличные баки и договориться с компанией по вывозу бытовых отходов.
Затем следует организовать общее собрание собственников жилья, на котором нужно обсудить вопросы блокировки ковшей и снижения платы за содержание здания. Оформленный протокол передается в обслуживающую организацию, а копия отправляется в жилищную инспекцию. После получения документов коммунальщики должны зачистить конструкцию изнутри, закрыть все отверстия и начать начислять плату по новому тарифу.