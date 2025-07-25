Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что за затопление авто из-за неисправной ливневой системы во дворе отвечает УК

После обильных осадков владельцы автомобилей порой обнаруживают свои машины затопленными на парковках. Для успешного взыскания ущерба необходимо определить его причину. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью RT.
Как отметил специалист, если виновником являются неисправные общедомовые системы или протечки с крыши, ответственность могут нести управляющая компания или ТСЖ. Когда причина в неисправной ливневой системе во дворе, чаще всего виноватой оказывается УК, привело слова эксперта ИА НСН.
Если же дело в засоренной городской канализации, отвечать будут муниципальные службы. При ошибках в проектировании или строительстве претензии предъявляются застройщику, заключил Бондарь.
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