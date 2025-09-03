Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что за горячую воду температурой ниже 60 градусов можно требовать снижения платы

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью News.ru рассказал о порядке компенсации при перебоях с водоснабжением в многоквартирных домах.

По его словам, управляющая компания обязана возместить расходы, если перебои с подачей воды превышают нормативы постановления правительства № 354. Так, холодную воду можно отключать не более чем на четыре часа единовременно и не дольше восьми часов в сумме за месяц. При аварии срок может быть увеличен до 24 часов.

Для горячего водоснабжения действуют аналогичные правила, за исключением плановых летних работ, которые могут продолжаться до двух недель. Если эти лимиты превышены, возможен перерасчет: за каждый час сверх нормы размер платы за услугу должен быть снижен на 0,15%.

Также Бондарь подчеркнул, что при несоответствующем качестве воды (температура горячей воды должна быть в пределах от 60 до 75 градусов) можно требовать снижения платы.

Если управляющая компания не реагирует на проблему, можно направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Для этого потребуется составить акт о некачественной услуге. В случае нарушения прав потребителя можно рассмотреть возможность взыскания компенсации за моральный вред в соответствии со статьей 15 Закона «О защите прав потребителей».