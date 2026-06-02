Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что выбрасывание ртутного градусника может привести к юридической ответственности

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил в беседе с «Абзацем» , что выбрасывание ртутного градусника в обычный мусорный бак может быть расценено как правонарушение. Это может повлечь за собой штраф или даже тюремный срок.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за несоблюдение требований при обращении с отходами гражданину грозит денежный штраф. Сумма взыскания за первый проступок составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает санкцию до 3–5 тысяч рублей. В случаях, когда действия с ртутью наносят серьезный вред природе или влекут массовое отравление людей, может наступить уголовная ответственность по статье 247 УК РФ. Наказание предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Бондарь пояснил, что ртуть в градусниках относится к первому, самому высокому классу опасности. Если такой прибор окажется в общем контейнере, ядовитые испарения могут загрязнить воздух и землю вокруг площадки, создавая угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Если градусник остался целым, его следует сдавать в специализированные пункты приема или управляющую компанию, если у нее заключен договор на сбор опасных отходов. В случае, если термометр разбился, необходимо увести из помещения детей и животных, закрыть дверь и открыть окно для проветривания. Собирать ртуть следует в стеклянную банку с водой, используя лист картона, скотч или медицинский шприц. Использовать бытовой пылесос или веник запрещено. Поверхности после уборки необходимо промыть раствором марганцовки или хлоркой.