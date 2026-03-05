Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что установка тамбурной двери без соглосования грозит штрафом

При установке двери в тамбуре необходимо получить одобрение всех жильцов и согласовать проект на изменение общедомового пространства. В противном случае можно получить штраф, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Москвой 24» .

Прежде чем монтировать дверь в тамбуре, следует изучить документы на жилое здание. Их можно получить через обращение в управляющую компанию, например, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». Если подобная конструкция уже предусмотрена проектом, ее можно устанавливать. Однако важно убедиться, что в чертежах монтаж двери возможен именно на нужном этаже.

Если в проекте дверь отсутствует, потребуется организовать общее собрание собственников и получить их официальное разрешение на установку. Потребуется собрать голоса не менее двух третей жильцов либо абсолютно всех, если тамбур планируется закрывать на замок. Без оформленного протокола любой собственник имеет право потребовать демонтаж двери через суд, так как площадка принадлежит всем поровну, подчеркнул эксперт.

Когда организационные моменты решены, нужно заказывать проект на установку и согласовывать его в местной администрации. Если этого не сделать, при проверке от жилищной инспекции можно получить штраф за самовольную перепланировку по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Он составит от двух тысяч до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, придется устранять недостатки за свой счет.

Также при самовольной установке тамбурной двери можно нарушить требования пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП). В таком случае профильная проверка имеет право выписать штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Бондарь дбавил, что самый простой вариант — делегировать установку тамбурных дверей управляющей компании. Оплачивать услугу жильцы будут из своего кармана, зато все вопросы, связанные с проектом и его согласованием, будет решать исполнитель.