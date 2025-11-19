Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18 градусов

В условиях переменчивой ноябрьской погоды, когда температура колеблется между оттепелями и заморозками, многих волнует вопрос: кто будет оплачивать дополнительные расходы на регулирование отопления? Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru заверил, что жителям не придется нести эти расходы.

Система теплоснабжения — это сложный механизм, который невозможно оперативно включать и выключать. Ее полная остановка и повторный запуск могут занять много дней и привести к серьезным последствиям, таким как образование воздушных пробок в трубах и риск аварий.

При временном потеплении специалисты не останавливают систему полностью, а лишь снижают температуру воды в трубах. Диспетчеры тепловых сетей заранее корректируют параметры подачи тепла в зависимости от прогноза погоды.

«Управляющая компания несет ответственность за исправность внутридомовых сетей и должна следить, чтобы тепло доходило до каждой квартиры. Температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18 градусов», — пояснил Бондарь.

Индивидуальные или общедомовые приборы учета тепла фиксируют фактическое потребление энергии. Если в батареи поступала менее горячая вода, счетчик зафиксирует меньшее потребление, что отразится на сумме в платежке. Таким образом, жители платят только за фактически полученное тепло.