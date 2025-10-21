Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что оскорбляющих соседей у подъезда женщин можно привлечь к ответственности

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил «Газете.Ru» , что пожилых женщин, оскорбляющих соседей у подъезда, можно привлечь к ответственности.

По его словам, оскорбление, унижающее честь и достоинство человека, может попадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей, а если действие совершено публично — до 10 тысяч рублей.

За матерные оскорбления в общественном месте, согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, возможен штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Если распространяется ложь, затрагивающая репутацию человека, это может быть расценено как клевета по статье 128.1 Уголовного кодекса, за которую предусмотрены штрафы или даже тюремное заключение до двух лет.

Чтобы привлечь обидчика к ответственности, нужно собрать доказательства: слова свидетелей, записи на телефон или видео, а затем обратиться в прокуратуру.