Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как отказаться от стационарного телефона
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что абоненты могут отключить стационарный телефон, но должны официально расторгнуть договор, передает RT.
Отказаться от услуги можно по статье 782 Гражданского кодекса России. Абонент должен оплатить уже оказанные услуги и расходы оператора, возникшие до расторжения договора, пояснил Бондарь.
Провайдер не вправе отказывать в отключении, затягивать процедуру или навязывать временную блокировку вместо расторжения договора. Заявление подает человек, на которого оформлен договор. Его можно направить онлайн, подать в офисе или отправить заказным письмом.
Перед обращением следует проверить баланс лицевого счета. Для визита в офис нужен паспорт, договор связи брать необязательно. При отправке заявления почтой необходимо оформить уведомление о вручении и опись вложения.
Арендованный телефонный аппарат придется вернуть оператору. Выкупленное или оплаченное в рассрочку оборудование возвращать не нужно. Бондарь предупредил: простое отключение телефона от розетки не прекращает договор — оператор продолжит начислять плату. После расторжения следует получить акт или справку об отсутствии финансовых претензий.