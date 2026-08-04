Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как отказаться от стационарного телефона

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что абоненты могут отключить стационарный телефон, но должны официально расторгнуть договор, передает RT .

Отказаться от услуги можно по статье 782 Гражданского кодекса России. Абонент должен оплатить уже оказанные услуги и расходы оператора, возникшие до расторжения договора, пояснил Бондарь.

Провайдер не вправе отказывать в отключении, затягивать процедуру или навязывать временную блокировку вместо расторжения договора. Заявление подает человек, на которого оформлен договор. Его можно направить онлайн, подать в офисе или отправить заказным письмом.

Перед обращением следует проверить баланс лицевого счета. Для визита в офис нужен паспорт, договор связи брать необязательно. При отправке заявления почтой необходимо оформить уведомление о вручении и опись вложения.

Арендованный телефонный аппарат придется вернуть оператору. Выкупленное или оплаченное в рассрочку оборудование возвращать не нужно. Бондарь предупредил: простое отключение телефона от розетки не прекращает договор — оператор продолжит начислять плату. После расторжения следует получить акт или справку об отсутствии финансовых претензий.