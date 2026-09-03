Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал обязанностью УК компенсацию ущерба от протечки крыши

При затоплении квартиры из-за протечки крыши нужно сразу сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу, рассказал «Москве24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Первым делом, по его словам, важно обезопасить себя — для этого необходимо обесточить жилье через электрический щиток.

После этого следует зафиксировать обстановку на камеру смартфона: сделать подробные снимки и видеозаписи мокрых стен, испорченной мебели или залитого пола. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу можно по телефону, номер которого напечатан на платежной квитанции. Также стоит продублировать обращение заявкой с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом».

Специалисты управляющей компании должны прийти для осмотра в течение 12 часов с момента получения сигнала. Согласно пункту 152 правил предоставления коммунальных услуг постановления правительства РФ № 354, работники УК должны составить акт о заливе. Жителю при этом важно проследить, чтобы в документе были подробно зафиксированы причины аварии и список испорченных вещей.

Если сотрудники коммунальной службы не отреагировали на вызов, жители могут оформить аналогичный акт самостоятельно, привлекая двух соседей. По словам Бондаря, кровля здания относится к общему имуществу, за которое отвечает управляющая компания.

Предельный срок устранения протечек в отдельных местах кровли составляет одни сутки с момента подачи заявки — это предусмотрено постановлением Госстроя РФ № 170. Кроме того, УК обязана возмещать причиненный жильцам ущерб, если он произошел из-за неисправности крыши.