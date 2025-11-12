Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил об обязанности УК и ТСЖ поддерживать порядок в подъездах

За поддержание порядка в подъезде многоквартирного дома отвечает та организация, которой жильцы платят за управление домом. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT .

Как пояснил специалист, речь идет об управляющей компании или ТСЖ.

«Сумма, которую мы вносим, обычно зависит от площади квартиры. Единого для всех стандарта нет, но существуют минимальные требования», — отметил Бондарь.

По его словам, мытье лестничных маршей и площадок должно проводиться не реже одного раза в месяц, а мытье окон — раз в год. Точный график уборки утверждается на общем собрании собственников.