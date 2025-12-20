Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о возможности жаловаться в прокуратуру на отсутствие отопления зимой

Общественный деятель и эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь разъяснил, как следует поступать в случае отключения отопления или водоснабжения в зимний период. Об этом сообщил Infox.ru .

Если температура в помещениях опускается ниже установленных +18 градусов, жильцы могут требовать перерасчета стоимости отопления. В угловых комнатах этот показатель не должен быть менее +20 градусов.

«В случае аварийного отключения закон допускает объединенное прерывание на срок до 24 часов в месяц», — отметил Бондарь.

По его словам, первым делом гражданам следует обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании или жилищную инспекцию. При отсутствии удовлетворительного ответа можно направить жалобу в прокуратуру или обратиться в суд, собрав подписи соседей. Стоит сохранять все документы, такие как квитанции и переписку с УК, для подтверждения своей позиции в будущем.