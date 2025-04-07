Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о возможности сменить УК

По словам специалиста, она должна следить за содержанием общего имущества и коммунальными услугами в местах общего пользования.

«Также отвечает за уборку, вывоз мусора и подготовку дома к зиме. Если в подъезде прорвало трубу или сломался лифт — это ее зона ответственности», — пояснил Бондарь.

Он также указал на случаи злоупотребления со стороны некоторых УК. Они могут брать плату за услуги, которые не оказываются, или не отчитываться о расходах. Эксперт рекомендовал проверять квитанции, требовать отчеты и фиксировать нарушения. В крайнем случае жильцы вправе сменить управляющую компанию на общем голосовании собственников, заявил эксперт.