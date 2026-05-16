Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафах за несоблюдение тихого часа на даче

Соблюдение тихого часа обязательно не только в городе, но и на дачных участках, сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT .

По его словам, в разных регионах часы отдыха могут различаться, однако в большинстве случаев они совпадают с городскими нормами. Например, в Московской области земля садоводческих некоммерческих товариществ включена в перечень защищаемых от шума объектов согласно закону № 16/2014-ОЗ.

Нарушителей могут наказать по местным законам или по общему Кодексу об административных правонарушениях. Штрафы различаются в зависимости от региона. Так, по статье 3.1 КоАП Московской области за нарушение тишины и покоя обычный гражданин может получить штраф от одной до трех тысяч рублей.