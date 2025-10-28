Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафах за неправильную утилизацию мусора на даче

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил в беседе с NEWS.ru о штрафах за неправильную утилизацию мусора на даче.

По его словам, правление садоводческого товарищества обязано организовать вывоз отходов через регионального оператора и обеспечить наличие специальной контейнерной площадки.

«За нарушение правил хранения отходов грозит штраф до трех тысяч рублей по статье 8.2 КоАП РФ. Нельзя складировать мусор где попало, закапывать его на участке или выбрасывать за забор», — предостерег специалист.

Он также посоветовал дачникам использовать компостирование для органических отходов и повторно применять строительный мусор в хозяйственных целях.