Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о праве оспорить приказ по взносам за капремонт

Собственники жилья могут оспорить судебный приказ по взносам за капитальный ремонт в течение 10 дней, сообщил в беседе с NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул важность внимательного отношения к начисленным платежам и своевременного обращения в управляющую компанию при обнаружении несоответствий.

«Если же дело дошло до суда, не игнорируйте повестки. Если вам пришел судебный приказ, у вас есть 10 дней, чтобы подать возражение», — отметил специалист.

По его словам, в таком случае распоряжение подлежит отмене, а в ходе полноценного судебного процесса появится возможность обосновать свою позицию и подтвердить правомерность действий.