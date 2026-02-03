Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о праве на перерасчет за холод в квартире в отопительный сезон

При недостаточно теплой температуре в квартире в отопительный сезон жильцы имеют право на перерасчет и компенсацию. Об этом напомнил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru .

По его словам, при обнаружении проблемы рекомендуется сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и фиксировать номер заявки. После обнаружения низкой температуры следует пригласить сотрудника УК для составления акта.

Если проблема не решается, стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. За некачественную услугу управляющие компании могут быть оштрафованы на суммы до 50 тысяч рублей.