Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о праве на перерасчет за долгое отсутствие электричества
Жильцы могут получить перерасчет за электричество, если оно было отключено на длительный срок. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москвой 24».
Специалист предложил пожаловаться в диспетчерскую службу и составить акт о предоставлении некачественной услуги.
«За каждые 60 минут превышения данных лимитов плата за электричество в текущем месяце должна снижаться на 0,15%», — объяснил Бондарь.
Например, если света в доме с двумя независимыми источниками питания не было 48 часов подряд, размер перерасчета может достигать около 7%.