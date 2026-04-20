Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил дачникам об ответственности за питомцев

Дачники по закону обязаны следить за своими животными, и в случае, если питомцы причинят друг другу вред, виновным будет признан тот хозяин, который не обеспечил надлежащее содержание и ограждение. Как объяснил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, с точки зрения законодательства любая живность, будь то породистая кошка или обычная курица, приравнивается к имуществу владельца.

Это следует из статьи 137 Гражданского кодекса РФ, а статья 210 того же кодекса устанавливает, что собственник несет бремя содержания принадлежащих ему вещей. Из этого вытекает главное правило: каждый отвечает за свое имущество и обязан следить, чтобы его питомцы не наносили ущерба окружающим. По мнению специалиста, владелец собаки или кота должен полностью исключить возможность их свободного выгула за пределами своей территории, поскольку это является нарушением норм Федерального закона № 498-ФЗ.

Аналогично и хозяин сельской птицы обязан следить за целостностью забора, чтобы куры не могли проникнуть на соседний участок. Если же собака сорвалась с цепи и напала на соседскую курицу за воротами, то вина и все расходы по возмещению ущерба лягут на владельца собаки в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса о причинении вреда.

Однако ситуация кардинально меняется, если, например, та же курица или чужая кошка самостоятельно пролезли на хорошо огороженный участок и пострадали от местного сторожевого пса. В таком случае хозяин территории обычно признается невиновным, поскольку он обеспечил надлежащее содержание и ограждение своего участка.