Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что при отсутствии в квартире более пяти дней подряд можно сделать перерасчет за ЖКУ

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24» , что можно снизить оплату за некоторые услуги ЖКХ, если временно уехать из дома.

Если все зарегистрированные жильцы отсутствуют в квартире более пяти полных календарных дней подряд, можно сделать перерасчет. При этом дни выезда и возвращения домой обычно не учитываются. Перерасчет возможен только за ресурсы, которые потребляются внутри помещения, такие как холодная и горячая вода, электричество, газ.

Перерасчет касается тех, у кого в квартире не установлены индивидуальные приборы учета и имеется акт о технической невозможности их установки. При наличии счетчиков достаточно передавать актуальные показания.

«Все жильцы вне зависимости от наличия счетчиков в помещении вправе обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора», — добавил эксперт.

Для получения перерасчета нужно написать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или ресурсоснабжающую компанию, если договор заключен с ней. Это можно сделать дистанционно через ГИС ЖКХ до путешествия или в срок до 30 суток после приезда обратно. К заявке необходимо приложить подтверждающие отсутствие дома документы. Если отсутствие связано с командировкой, это может быть копия приказа и удостоверение.

Поездка за рубеж обычно доказывается загранпаспортом со штампом пограничной службы или посадочными талонами с билетами. Отдых в санатории или отеле подтвердит путевка. А пребывание на даче можно зафиксировать справкой от правления садового товарищества.

Эксперт отметил, что некоторые начисления останутся неизменными. Это касается отопления, платы за содержание жилья, взносов на капитальный ремонт и расход ресурсов на общедомовые потребности.

Если управляющая организация игнорирует законные требования о перерасчете, необходимо подать письменную претензию. Если она отклонена или оставлена без внимания, следует обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.