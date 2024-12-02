Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что использовать пиротехнику можно только вдали от жилых домов, деревьев и ЛЭП

В новогодние праздники увеличивается количество несчастных случаев при использовании пиротехники. Как сделать салют безопасным развлечением и не нарушить законодательные нормы, рассказал «Известиям» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что запускать фейерверк можно лишь на ровной и открытой местности. Рядом не должно находиться жилых домов, деревьев и линий электропередачи. При наличии даже слабого ветра стоит отложить запуск.

Кроме того, запрещено наклоняться над пиротехническим устройством для предотвращения травм при неожиданном срабатывании. Если пиротехника не запустилась, подходить к ней можно только спустя 10 минут. За это время фитиль полностью потухнет, резюмировал Бондарь.