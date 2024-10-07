Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что долги по взносам на капремонт переходят новому владельцу

Проблема долгов предыдущего владельца может стать настоящим испытанием для нового собственника квартиры. Человек купил жилье, планирует ремонт и переезд, и вдруг выясняется, что на квартире есть задолженности по коммунальным услугам или капремонту. Это способно испортить впечатление от покупки, объяснил «Газете.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Важно понимать, что не все долги переходят к новому владельцу. Обычно задолженность за коммунальные услуги остается за прежним собственником, но с долгами по взносам на капитальный ремонт ситуация другая: они переходят к новому владельцу, так как являются частью обязательств по собственности.

Новые хозяева нередко сталкиваются с требованиями управляющих компаний по погашению старых долгов. Важно сохранять спокойствие и запросить выписку о задолженностях для выяснения, какие из них могут быть связаны с новой собственностью.

Если предыдущий владелец исчез и оставил новые проблемы, может потребоваться юридическая помощь, включая обращение в суд для оспаривания требований о долгах. Чтобы избежать таких ситуаций, перед покупкой квартиры важно тщательно проверять ее «чистоту» — запрашивать справки об отсутствии задолженностей и проверять информацию в управляющей компании. Лучше потратить время на проверки заранее, чем потом решать неприятные сюрпризы.