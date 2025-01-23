Эксперт по ЖКХ Бондарь: мошенники все чаще стали создавать фальшивые домовые чаты

Мошенники все чаще создают фальшивые домовые чаты, чтобы обманывать людей. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью RT .

Объявления с QR-кодами, приглашающие жителей подъезда присоединиться к чатам для обсуждения коммунальных вопросов или экстренных ситуаций, на первый взгляд выглядят безобидно и полезно. Однако за такими объявлениями может скрываться серьезная опасность. Когда пользователь сканирует QR-код, он может попасть на фальшивый сайт, имитирующий официальный ресурс.

На таком сайте просят ввести логин и пароль от аккаунта в мессенджере или банковские реквизиты. Мошенники таким образом получают доступ к личным данным, аккаунтам или средствам жертвы.

Для защиты от таких схем следует соблюдать несколько простых правил: не переходите по QR-кодам с публичных объявлений, если на них нет ссылки, сообщайте управляющей компании или старшему по дому о подозрительных объявлениях.