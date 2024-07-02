Эксперт по жилищному праву Федорук посоветовал заменить старые стиральные машины на новые для экономии электроэнергии

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в беседе с «ФедералПресс» рассказал, каким образом можно снизить платеж по коммунальным услугам.

Ранее СМИ писали, что с 1 июля в России выросли цены на тарифы ЖКУ.

По словам эксперта, больше всего электричества тянут нагревательные приборы: электроплита, электрочайник, обогреватели, утюги. Сэкономить на них не получится, а вот заменить лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные можно.

Федорук также посоветовал заменить старые стиральные машины и холодильники на современные, поскольку они потребляют меньше электроэнергии.