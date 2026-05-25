Эксперт по здравоохранению Ремизов поддержал идею с полным контролем пациентов одним участковым врачом
Председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов прокомментировал идею с введением практики полного контроля пациентов одним участковым врачом. Об этом сообщило ИА НСН.
По его мнению, такие меры положительно скажутся на качестве медицинской помощи и не приведут к снижению зарплат.
«Я помню, у меня была доктор Кожевникова, это было потрясающе, она как ангел приходила, это такое счастье было. Мы всегда ждали врача и понимали, кто придет, это очень важно», — поделился воспоминаниями эксперт.
Он отметил, что подобная система успешно работала в советское время. На взгляд специалиста, практика позволит врачу лучше знать своих пациентов, их историю болезней и индивидуальные особенности.