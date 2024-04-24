Эксперт по защите прав потребителей Шапкин: повышение таможенной пошлины на ввоз пива не ударит по покупателям | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:19 Эксперт по защите прав потребителей Шапкин: повышение таможенной пошлины на ввоз пива не ударит по покупателям

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В России повысили таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза. На рынке это отразится минимально и не ударит по покупателям, сообщил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, сейчас на российских производителей приходится 94% рынка пива. Если из-за повышения пошлин 1% европейских компаний уйдет с рынка, то никакого влияния это не окажет. Максимум — цены за банку пива могут вырасти на 20 рублей.

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При этом Шапкин отметил, что импортное пиво продолжает задавать стандарты качества и ориентиры для российских производителей.