Эксперт по выживанию перечислил необходимые продукты для зимнего похода в лес

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин в беседе с RT рассказал, что в зимний поход в лес необходимо брать с собой калорийную и жирную пищу. Это связано с тем, что организм в условиях пониженной температуры тратит больше энергии, чем в стандартных условиях городской жизни.

По словам специалиста, в зимнем походе потребление калорий может возрасти до четырех — четырех с половиной тысяч в день, тогда как условная норма для офисного сотрудника составляет 1,8 тысячи калорий.

«Соответственно, что такое калорийная пища? Это всякие каши, это орехи, масло, сало. Например, каша, в которую мы добавляем жирную тушенку. Сухофрукты стоит взять с собой», — пояснил инструктор.

Свежие овощи в поход взять не получится, так как они быстро превратятся в лед. Вместо свежих продуктов можно использовать сушеные или витамины в таблетках. Для воды стоит использовать термос.