Эксперт по выживанию Малышенко привал не задерживать дыхание, чтобы не потерять сознание во время нахождения в водоеме

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко в разговоре с Life назвал несколько простых шагов, которые помогут справиться с потоком воды в водоеме.

Сперва Малышенко посоветовал соблюдать спокойствие и звать на помощь, главное следить за тем, чтобы вода не попала в рот. Чтобы не потерять сознание, не стоит пытаться задерживать дыхание. При возможности нужно плыть в том направлении, где можно получить помощь или где глубина будет меньше.

В случае возникновения судороги следует потянуть пальцы ног на себя. Если же свело икроножную мышцу, нужно прижать согнутую в колене ногу к груди. Тех, кто не умеет плавать, Малышенко призвал прилагать в два раза больше усилий или же не попадать в подобные ситуации.