Эксперт по выживанию Колесников посоветовал при встрече с медведем разговаривать с ним и сохранять спокойствие

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые загадочно исчезли во время похода. Супруги с пятилетней дочерью отправились в лес 28 сентября, но информация об их исчезновении появилась только 1 октября. Руководитель академии выживания Дмитрий Колесников рассказал URA.RU о мерах предосторожности и правилах поведения в лесу.

Как отметил эксперт, медведь — один из самых сильных и осторожных обитателей леса. Он редко нападает первым, обычно старается избежать встречи.

«Вероятность просто так встретить медведя очень мала. Либо он что-то недосмотрел, либо человек что-то неправильное сделал», — отметил Колесников.

Если вы заметили медведя — не паникуйте. Инструктор по выживанию посоветовал разговаривать с животным, внимательно наблюдая за его реакцией.

Серьезную опасность может представлять потеря ориентира в лесу. Даже знакомые тропы способны показаться чужими, особенно если вы ушли далеко и не оставили меток. Выживальщик рекомендовал иметь с собой компас и карту, а также GPS-навигатор. По количеству мусора можно понять, что вы приближаетесь к цивилизации, подчеркнул Колесников.