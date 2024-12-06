Эксперт по выживанию Кашкаров рассказал, что летальный исход в случае падения под лед наступает в течение 5-6 минут

Падение под лед опасно тем, что выбраться самостоятельно практически невозможно, а летальный исход наступает в течение пяти-шести минут. Об этом изданию «Мир 24» рассказал военный эксперт, автор книг по безопасности и выживанию в критических ситуациях Андрей Кашкаров.

Собеседник вспомнил случай, когда он провалился под лед на Иртыше после того, как проводил домой девушку.

«Когда оказался в ледяной воде, то в первый момент обожгло холодом. Немного растерялся, конечно, но тут же взял себя в руки. <…> Просто сперва постарался удержаться, чтобы не потянуло течением под лед», — рассказал Кашкаров.

По словам эксперта, он вспомнил занятия по единоборствам, где в первую очередь учат правильно падать и быстро вставать, с перекатом через плечо. Перекатившись через бок и спину, ему, таким образом, удалось выбраться на лед, не сломав его под собой.