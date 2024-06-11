Эксперт по выживанию Халилов: в лес нужно идти в компании с тем человеком, который хорошо знает правила безопасности

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что перед походом в лес следует помнить о нескольких важных правилах, первое из которых гласит так: в незнакомую местность не стоит идти одному.

Эксперт советует отправляться в лес в компании с тем человеком, который чувствует себя уверенно в чаще и знает правила безопасности.

«Ведь в лесу может произойти все что угодно: человек потеряется, сломает ногу, просто попадет в сложную ситуацию, из которой не сможет выбраться в одиночку», — пояснил Халилов.

Перед походом обязательно следует предупредить родных, куда именно вы направляетесь, а также уточнить прогноз погоды. Грамотный сбор рюкзака поможет выжить на природе в случае возникновения каких бы то ни было проблем, добавил эксперт.