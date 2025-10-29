Эксперт по выживанию Халилов призвал подумать о своей безопасности при помощи человеку без сознания

Люди, неподвижно лежащие на тротуаре, — картина, которая у многих не вызывает удивления. Зачастую такого человека считают пьяницей, из-за чего проходят мимо. Однако в подобных ситуациях нельзя проявлять безразличие, отметил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, человеку без сознания может понадобиться срочная медицинская помощь. Однако спешить помогать самостоятельно не стоит. Сначала нужно оценить риски и возможности, чтобы не навредить.

«Что на трассе кому-то помогать, что в городе лежачему человеку — сначала нужно подумать о том, чтобы вы сами не пострадали, потому что один труп лучше, чем два», — сообщил специалист.

Халилов подчеркнул важность принципа «не навреди». Если нет соответствующих знаний и навыков, лучше не вмешиваться, а позвонить в единую диспетчерскую службу 112 и вызвать скорую помощь.