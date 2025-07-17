Эксперт по выживанию Халилов посоветовал брать на пикник перцовый баллончик для самообороны от пьяных компаний

Поход в лес или пикник могут быть омрачены не только опасностями дикой природы, но и поведением других людей. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал Общественной Службе Новостей , как обезопасить себя от конфликтов с агрессивно настроенными компаниями.

Специалист посоветовал перед поездкой изучить информацию о месте отдыха в интернете и пообщаться с другими путешественниками. Если на месте вы заметили признаки агрессии, лучше выбрать другое место для отдыха.

«Если вы приехали и видите, что есть какая-то агрессия, другие компании ведут себя неадекватно, то поверьте, к вечеру они выпьют водки и станут еще более неадекватными», — отметил эксперт.

Халилов подчеркнул, что в удаленных местах может отсутствовать мобильная связь, поэтому важно быть предельно внимательным и избегать потенциально опасных ситуаций. Кроме того, в большой компании вероятность нападения ниже, так как злоумышленникам не захочется связываться с группой людей. Но даже в этом случае лучше иметь при себе перцовый баллончик для самообороны.