Эксперт по выживанию Халилов: после падения самолета важно оценить свое состояние

Пассажирам после падения самолета следует в первую очередь оценить свое состояние и по возможности помочь другим людям, сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в интервью сайту «Аргументы и факты» .

Если нет видимых повреждений, то нужно эвакуироваться, так как внутри транспортного средства может быть опасно. Люди могут недооценить реальную угрозу, например, из-за возможного разлива топлива или угрозы пожара. Если есть возможность, то необходимо искать выход и уходить в безопасное место. Если получены травмы, раны, то следует оказывать себе первую помощь. При кровотечении, возникшем из-за осколов или острых предметов, нужно наложить повязку на рану, используя руку, одежду или бинты, чтобы остановить потерю крови. В случае перелома или травмы конечности, ее необходимо зафиксировать и не двигать, чтобы избежать дальнейшего кровотечения.

Халилов подчеркнул, что нужно следить за другими пассажирами и помогать им при необходимости.