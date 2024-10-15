Эксперт по выживанию Халилов: лишний вес помог спастись россиянину, дрейфовавшему в Охотском море

Михаил Пичугин выжил после того, как более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море. Секрет спасения россиянина кроется в лишнем весе, заявил эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов в разговоре с «Ридусом».
По его словам, голод вынуждает организм переходить в режим «энергосбережения». Фактически он начинает сам себя переваривать. Здесь жировой запас играет на руку.
«Примерно через пять дней голода организм начинает поедать мышечные ткани и жировые запасы. Чем выше масса человека, тем больше калорий в нем запасено», — объяснил специалист.
Отмечается, что до происшествия мужчина весил свыше 100 килограммов. За это время он похудел в два раза.
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