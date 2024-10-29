Эксперт по выступлениям Кукуев: при эмоциональном выгорании стоит задуматься о смене профессии

Трудовая деятельность должна приносить не только доход, но и удовлетворение. При эмоциональном выгорании, постоянной усталости и отсутствии перспектив стоит задуматься о смене профессии. Об этом рассказал тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, при поиске нового пути важно оценить личные предпочтения и имеющиеся навыки. Следующий шаг — общение с профессионалами данной сферы, которые расскажут о плюсах и минусах работы. Найти их можно в сообществах социальных сетей, пояснил эксперт.
Он также напомнил о необходимости получения соответствующего образования. Так, курсы в интернете помогут приобрести знания без отрыва от текущей работы.
Более 250 автобусов подготовили к зимнему сезону в Подольске
Владелец бутовских коз захотел подарить Самойловой и Джигану еще одного питомца
«Выглядит как судебный курьез». Что ждет иск против Google на два ундециллиона рублей
Айтишник из Москвы получил более 13 лет за госизмену
В России придумали повышать рождаемость с помощью расширения удаленки для женщин
Хорватия поставит Украине танки и БМП в обмен на скидку на «леопарды»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте