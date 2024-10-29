Эксперт по выступлениям Кукуев: при эмоциональном выгорании стоит задуматься о смене профессии

Трудовая деятельность должна приносить не только доход, но и удовлетворение. При эмоциональном выгорании, постоянной усталости и отсутствии перспектив стоит задуматься о смене профессии. Об этом рассказал тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, при поиске нового пути важно оценить личные предпочтения и имеющиеся навыки. Следующий шаг — общение с профессионалами данной сферы, которые расскажут о плюсах и минусах работы. Найти их можно в сообществах социальных сетей, пояснил эксперт.

Он также напомнил о необходимости получения соответствующего образования. Так, курсы в интернете помогут приобрести знания без отрыва от текущей работы.