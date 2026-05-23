Эксперт по выпускным Парин посоветовал устанавливать сумму на праздник от минимальных возможностей

При подготовке выпускного вечера может возникнуть множество разногласий, особенно в вопросе сбора средств. Обсуждаемый бюджет должен быть открытым и согласованным, сообщил эксперт по организации выпускных вечеров Игорь Парин в беседе с РИАМО .

По его словам, сумму взносов необходимо устанавливать от минимальных возможностей класса.

«Если хотя бы одна семья не тянет заявленный взнос — цифру нужно пересматривать», — подчеркнул специалист.

Важно помнить, что дети из малообеспеченных семей могут чувствовать себя некомфортно из-за атмосферы, создаваемой взрослыми. Парин рекомендовал избегать публичных списков должников и намеков в общих чатах, добавила газета «Петербургский дневник».