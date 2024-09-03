Эксперт по восстановлению кредитной истории Шакурова: в новых условиях выгодно брать кредит тем, кто срочно хочет авто

Эксперт по восстановлению кредитной истории, соавтор серии вебинаров по кредитной истории для брокеров Екатерина Шакурова в беседе с изданием РИАМО рассказала, кому и на что сейчас выгодно брать кредиты.

По словам эксперта, в новых условиях выгодно кредитоваться тем, кому срочно нужен автомобиль, однако важно внимательно читать требования к приобретаемой машине, чтобы не получить высокую процентную ставку.

«Если решите отказаться от страховок и допуслуг, ставка вырастет до 25–30% годовых», — процитировал «ФедералПресс» Шакурову.

На данный момент средняя ставка в необеспеченном потребительском кредитовании в среднем составляет 25–30%, а у некоторых банков — 70%.

Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя

Kremlin Pool

Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пожить для себя» — это не наше. Депутат Останина — о семейной политике

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте