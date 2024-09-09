Эксперт по видеоиграм Пименов посоветовал парам пройти It Takes Two
Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов перечислил видеоигры, которые подойдут для компании взрослых. Об этом сообщил RuNews24.ru.
Эксперт посоветовал парам пройти It Takes Two. Механика завязана на постоянном взаимодействии персонажей.
«Кроме того, сюжет строится вокруг кризиса, который происходит внутри семейной пары, отчего за взаимодействием между главными героями наблюдать становится еще интереснее», — отметил специалист.
По его словам, отличный вариант для друзей — серия Overcooked. Пользователи смогут почувствовать себя шеф-поварами на кухне ресторана.
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