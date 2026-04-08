Эксперт по велоспорту Хамидулин сообщил, что начать кататься на велосипеде можно уже с двух-трех лет

Велосипед — это не просто игрушка, а отличный способ физической активности для всех возрастов. Об этом рассказал генеральный менеджер сборной России по велоспорту на шоссе Ренат Хамидулин в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, начать кататься на велосипеде можно уже с двух-трех лет, используя беговой велосипед для удовольствия. Однако систематические занятия велоспортом в спортивной школе следует начинать с 10–11 лет.

«Нужно следить за тем, чтобы организм восстанавливался после нагрузок, то есть баланс тренировок и восстановления является важнейшим фактором», — отметил специалист.

Он также посоветовал правильно подбирать велосипед. Транспортное средство должно соответствовать размеру ребенка.