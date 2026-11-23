Неготовность владельцев бизнеса передавать управление детям чаще связана не с недоверием к наследникам, а с отсутствием отлаженной системы в компании. Об этом радио Sputnik заявила эксперт по построению систем управления Ольга Казакова.

По ее словам, основатели десятилетиями замыкают решения на себе и боятся фатальных ошибок преемников. Казакова подчеркнула, что управленческую состоятельность нельзя передать по наследству юридически — ее необходимо формировать.

Эксперт отметила, что в семье сложнее объективно оценить квалификацию, а у детей могут быть другие интересы и амбиции. Она рекомендовала разделять владение бизнесом и руководство им. Передавать полномочия следует постепенно, а самому основателю важно определить новую роль в компании — например, заняться стратегией или инвестициями.