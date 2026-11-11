Эксперт по упаковке Потовин посоветовал при переезде в другой город разделить вещи на три категории

Вещи при переезде стоит разделить на три категории: то, что нужно взять сразу, груз для отдельной отправки и предметы, от перевозки которых лучше отказаться. Об этом «Газете.Ru» сообщил проект-менеджер по упаковке Андрей Потовин.

По словам специалиста, крупногабаритные вещи, такие как диван или стиральная машина, порой экономичнее продать на месте, чем перевозить в другой город. Комплект первой необходимости — документы, одежду, зарядки и минимальный набор посуды — эксперт посоветовал забрать с собой либо доставить раньше основного груза, отметил «Ридус».

Чтобы не тратить часы на поиски, Потовин порекомендовал маркировать коробки по комнатам, а опись вещей вести в телефоне. Для защиты хрупких предметов он посоветовал усилить пленку каркасом из пенопласта или сотового картона, а для особо уязвимых изделий использовать деревянную обрешетку.