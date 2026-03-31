Эксперт по уходу за животными Иши рассказал, что избавиться от запаха домашних питомцев в квартире поможет сода

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой неприятного запаха в квартире, который может сохраняться даже при регулярной уборке. Эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши объяснил Life.ru , как эффективно решить эту проблему.

Основная ошибка владельцев — попытка замаскировать запах с помощью духов и освежителей воздуха, а не устранить его причину. Запах животных возникает из-за летучих соединений в кожном жире, слюне и следах жизнедеятельности, которые оседают на поверхностях: текстиле, коврах, щелях пола и мягкой мебели.

Джин Иши советует сначала найти зоны, где питомец проводит больше всего времени, и работать с ними отдельно. Для эффективной уборки рекомендуется использовать средства, которые расщепляют органику, например, составы с энзимами. В простых случаях может помочь сода: ее наносят на мягкие поверхности, оставляют на несколько часов, а затем убирают вместе с впитавшимися частицами.

Ключевое правило сохранения свежести в квартире — регулярная глубокая уборка. Важно не только пылесосить, но и удалять микрочастицы, которые являются источником запаха. Современные пылесосы, спроектированные с учетом сценариев жизни с домашними животными, могут значительно упростить этот процесс.

Дополнительный фактор — вентиляция. Запахи быстрее накапливаются в плохо проветриваемых помещениях, поэтому регулярный приток свежего воздуха — обязательное условие. Воздухоочистители помогут избавиться от органических соединений, аллергенов и бактерий.

Если неприятные запахи стали возникать чаще или усилились, это может быть поводом обратить внимание на здоровье вашего питомца. Возможно, стоит обратиться к ветеринару или пересмотреть рацион питания, подчеркнул эксперт.